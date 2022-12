Com’è morto Gianni Versace

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 dicembre 2022)è stato ucciso il 15 luglio 1997 mentre tornava dalla sua passeggiata quotidiana coi giornali sottobraccio. Il suo assassino lo stava aspettando davanti alla sua casa di Miami Beach, in Florida, ed è lì davanti al cancello di Casa Casuarina (come lo stilista aveva ribattezzato la sua magione) che la sua pistola ha esploso i colpi in direzione di. Venticinque anni fa il mondo perdeva uno dei più grandi stilisti della storia della moda, colui che ha inventato il fenomeno delle top model (insieme a Karl Lagerfeld, pianificandolo per dare un nuovo assetto allo star system) e ha fatto nascere il culto di Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Carla Bruni e molte altre. Il responsabile dell’omicidio diè ritenuto Andrew Cunanan, un tossicodipendente ...