Bossi prega Salvini | ma lui non perdona gli scissionisti | espulsioni confermate | GUARDA

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il gruppo della Lega al consiglio regionale lombardo si spacca. I consiglieri Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti lasciano la compagine "LegaPremier", e al Pirellone danno vita ad un nuovo gruppo battezzandolo "Comitato Nord". Una decisione maturata a causa dei "malesseri interni" lamentati dai tre esponenti del Carroccio che denunciano "la non predisposizione all'ascolto delle innumerevoli criticità territoriali e l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”. In reazione a ciò è arrivata l'espulsione dal partito dei tre, con Umbertoche ha però chiesto a Matteodi rivedere tale decisione: “Negli ultimi giorni abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla Nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada. Chiederò al'annullamento del ...

la Repubblica

...brassicola era un mezzo di sussistenza - spiega Lorenzo, brand manager di Quality Beer Academy - frutto del lavoro manuale in ottemperanza all'adagio benedettino 'ora et labora' (e ...... comizio a Varese con omaggio a Umberto"grazie al quale siamo qui tutti noi. Sempre e ... come chi vota Lega" oppure "Votavi Lega Sì". Ma, nonostante i pochi metri che li separano, Savini ... Birra e religione, viaggio tra abbazie e monasteri