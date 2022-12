Basket | Serie A1 2022 2023 | Napoli torna a vincere dopo due k o in fila | 69-58 contro Trento

(Di sabato 10 dicembre 2022)ritrova la vittorianella decima giornata diA1. La squadra di Buscaglia batte 69-58 la compagine veneta. Top scorer dell’inHoward con 16 punti seguito da Uglietti che chiude con una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Non bastano ai 14 punti di Flaccadori e i 10 di Lockett e Udom.sale a una vittoria dalla zona play off in 10^ posizione con 4 vittorie e 6 sconfitte. La squadra di Molin resta ferma in 5^ piazza con 6 vittorie e 4 sconfitte.inizia male nel primo quarto andando sotto prima 0-4 e poi 7-12. I padroni di casa entrano in partita negli ultimi minuti del primo periodo trovando un parziale di 9-3 chiudendo in vantaggio un quarto giocato ...

Moraschini 12, De Nicolao 11, Spissu 10 Brescia: Gabriel 15, Della Valle 14, Massinburg 13, Cournooh 13 Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie Gasport 10 dicembre - 21:29Umana Reyer Venezia batte Germani Brescia per 82 - 79 nella sfida valida per la decima giornata dellaA1 2022/2023 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Mitchell Watt, il quale mette a segno 18 punti, che regalano la vittoria a Venezia. ...Umana Reyer Venezia batte Germani Brescia per 82-79 nella sfida valida per la decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore ...Siamo giunti alla decima giornata del campionato di serie A2 femminile di basket e la Halley Thunder Matelica sarà impegnata in trasferta a Roseto degli Abruzzi dove affronterà la ...