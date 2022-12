(Di sabato 10 dicembre 2022)con lenon va in onda. Il talent di ballo in onda su Rai1, condotto da Milly, è arrivato quasi ai titoli di coda. Mancano solo due puntate per scoprire chi sarà il vincitore di2022; rispetto agli anni precedenti il pubblico dello show dovrà aspettare maggiormente. I Mondiali di Calcio 2022 hanno portato ad un cambio di programmazione consistente, soprattutto sul primo canale della Tv di Stato, che ha inciso sull'orario di molte trasmissioni. Nelle scorse settimane, infatti, laè stata costretta ad aprirealle 22 o andare in onda in un giorno insolito rispetto al normale.con lenon va in onda10 dicembre? Le ...

La partecipazione di Iva Zanicchi ale stelle non sta passando affatto inosservata. Vuoi per le polemiche che l'hanno vista protagonistaSelvaggia Lucarelli, vuoi per le performance sorprendenti che le sono valse il ...... una parte sostiene il diritto al trono di Vittorio Emanuele di Savoia e così, in linea di successione, anche di suo figlio, Emanuele Filiberto, vincitore della quinta edizione dile ...ACQUAROSSA - È imminente la pubblicazione di "Ballate dal buio, 2005 Atto Primo – 2022 Atto Secondo". La plaquette di Fabio Andina (Edizioni Ulivo, Balerna) raccoglie quello che è stato l'esordio lett ...Antonio e Giuseppina furono protagonisti, qualche settimana fa, di una puntata di Ballando con le Stelle On The Road e successivamente raccontarono la loro storia d’amore e di passione per il rock and ...