“Signorini si sfrega le mani” GF Vip | entra la nuova concorrente Scelta ‘choc’ ed esplode il putiferio

(Di venerdì 9 dicembre 2022)al GF Vip e polemica in arrivo per l’ingresso della sorella di Alessandro Murgia. Ai più il suo nome non dirà niente, ma il giocatore è al centro di una bufera gossip a causa del suo trascorso con Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne. La ragazza era statadall’ex tronista napoletano Mattia Marciano col quale ha avuto una relazione e recentemente ha fatto recentemente parlare di sé. Questa estate, infatti, molti si sono scagliati contro di lei per la storia con il calciatore della Spal Alessandro Murgia, che per lei ha lasciato moglie e figli. Vittoria Deganello era stata presa di mira sui social per la storia con il calciatore e i suoi social erano stati invasi di critiche e messaggi molto pesanti. “Ma non ti fai schifo?”, “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”. Leggi anche: “Incinta, poi ...