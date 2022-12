Morto in un incidente Salvatore Vargiu | il carceriere di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi

(Di venerdì 9 dicembre 2022), 82 anni, uno dei banditi condannati per il sequestro diDe, rapiti nel 1979 in Sardegna, èquesta sera in unstradale alle porte di Buddusò,...

Salvatore Vargiu, 82 anni, è uscito fuori strada mentre guidava la sua auto alle porte di Buddusò, paese nel nord della Sardegna. Per il sequestro del cantautore genovese e della moglie Dori Ghezzi ...Buddusò . Unmortale è avvenuto questa sera sulla statale che collega Pattada a Buddusò. Per cause da ...fuori strada e il conducente (si tratterebbe di un 82enne residente a Buddusò) è...