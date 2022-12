Milan | la decisione per Aouar

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladi Paolo Maldini sul possibile trasferimento in rossonero di Hassem, centrocampista francese del Lione Secondo quanto riportato da Calciomercato.com ilnon affonderà il colpo per Hassemdurante il prossimo calciomercato di gennaio. Il centrocampista francese del Lione in passato era stato accostato anche alla Juventus e all’Arsenal. Negli ultimi mesi ilaveva messo gli occhi su di lui, ma adesso Paolo Maldini ha deciso di non entrare nel vivo dell’operazione. Vedremo se quindirimarrà ancora al Lione. L'articolo proviene da Calcio News 24.