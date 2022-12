Luana D' Orazio | la madre | Non mi accontento dell’omicidio colposo

LA NAZIONE

Emma Marrazzo, mamma diD', è intervenuta nel corso di un incontro in Comune per sensibilizzare gli studenti pistoiesi. 'Non mi accontento dell'omicidio ...La domanda è: perché lo fa 'Di sicurezza si parla solo dopo grandi tragedie, come la ThyssenKrupp a Torino o la morte diD'a Prato, poi nessuno se ne occupa. E invece sul lavoro si ... La mamma di Luana D'Orazio, morta sul lavoro: "Sicurezza, ora servono i fatti" - Cronaca Stavolta nella solita arringa mirata a denigrare l'attuale esecutivo si è arrivati a tirare in ballo una tragedia sul lavoro come quella di Luana D'Orazio. L'invettiva parte come al solito, con ...Il 3 maggio 2021 Luana D’Orazio muore stritolata da un macchinario nell’azienda tessile in provincia di Prato in cui lavorava. «Era un’apprendista. Quel giorno era riuscita a mangiare solo sei mandorl ...