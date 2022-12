Le pagelle di Croazia-Brasile 1-1; 4-2 dcr | balcanici in semifinale!

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non finiscono le sorprese in questo Mondiale di Qatar 2022. Dopo l’eliminazione di Germania e Spagna, anche ilsaluta questa edizione deludendo ancora una volta le aspettative. Considerata una delle principali pretendenti alla vittoria finale, la selezione verdeoro è stata eliminata ancora una volta ai quarti di finale proprio come nel 2018. Questa volta ad avere la meglio sui sudamericani è stata laprotagonista di una partita di grande determinazione e sacrificio. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, ad aprire la gara ci ha pensato Neymar dopo una bella intesa con Paquetá. Proprio quando tutto sembrava finito, la squadra di Zlatko Dalic ha dato dimostrazione di una incredibile prova di orgoglio rispondendo al vantaggio brasiliano con la rete di Bruno Petkovic. Decisivi ai calci di rigori per il passaggio del turno della selezione ...