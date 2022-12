iPhone | con USB - C entro il 2024 | è ufficiale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nella disposizione pubblicata in Gazzetta si legge quanto segue. Apple, dunque, avrà tutto il tempo necessario per poter implementare la ricarica USB - C sui suoi prossimi dispositivi, potendo ...

... l'app addebiterebbe 11 dollari al mese a chi si iscrive a Twitter Blue damentre il prezzo ... La tensione è rientrata a seguito di un incontroTim Cook il 1 dicembre presso il campus Apple ...USB - C entro il 28 dicembre 2024 A sancirlo è la direttiva precedentemente discussa che è stata firmata e approvata da poche ore a questa parte,la pubblicazione completa sulla ...La legge sull'uso del caricatore universale in Europa è stata pubblicata in Gazzetta, Apple dovrà usare l'USB-C su iPhone entro il 2024.Apple ha annunciato la sua prossima serie TV Hello Tomorrow! con Billy Crudup, che sarà disponibile su Apple TV+ nel 2023.