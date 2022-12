Incendio a Mosca | brucia un centro commerciale a Mosca | un morto ' Forse un atto criminale'

Una persona è morta nell'divampato nel centro commerciale Mega Khimki, nella regione di. Lo ha annunciato il capo della direzione principale del ministero delle situazioni di emergenza della Russia per la ...Una persona è morta in unscoppiato questa mattina nel grande centro commerciale Mega Khimki, alla periferia nord - occidentale di, non lontano dall'aeroporto di Sheremetyevo, : lo ha reso noto il dipartimento ...Il servizio stampa del Ministero dell’ecologia e delle risorse naturali della regione di Mosca ha riferito alla Tass che non è stato registrato alcun eccesso dei valori massimi consentiti di inquinant ...Un incendio è scoppiato stamani il maxi centro commerciale Mega Khimki, alla periferia nord-occidentale di Mosca causando la morte di una persona. Lo ha reso noto il dipartimento del ministero delle E ...