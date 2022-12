Il dito medio | le urla | a Pomeriggio 5 accade di tutto | d' Urso sconcertata

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un vero e proprio caos a5. Ospite di Barbara D'in collegamento sono una mamma e i suoi figli. La signora Ilenia ha raccontato la sua storia: il parto in macchina a Palermo davanti agli altri tre figli. Nel corso del racconto Ilenia ha sottolineato che ha saputo gestire bene la situazione e di fatto ha portato alla luce il suo quarto maschietto in circostanza piuttosto precarie. Ma a colpire gli spettatori sono stati alcuni gesti di uno dei figli, Giuseppe. Il bambino, forse infastidalle telecamere, ha avuto una reazione curiosa davanti alle domande della d'. Infatti Giuseppe in un primo momento ha iniziato are e la d'è subito intervenuta: "Amore, dimmelo, chi ti ha dato un pizzicotto?". Poi dopo qualche minuto la stessa ...

Un vero e proprio caos a Pomeriggio 5 . Ospite di Barbara D'Urso in collegamento sono una mamma e i suoi figli. La signora Ilenia ha raccontato la sua storia: il parto in macchina a Palermo davanti ...Quando Barbara d'Urso l'ha chiamato in causa, chiedendo chi fosse, il ragazzino è stato costretto dai genitori a salutarla e ha deciso di rispondere con un. Per fortuna, Barbara d'Urso ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Con la sua crociata cinematografica contro i lati più oscuri degli Stati Uniti, Oliver Stone è ormai la voce più critica contro il suo stesso paese ...