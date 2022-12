Greggio | prezzi in picchiata nonostante il price cap Durerà?

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre il prezzo delsecondo l’indice Brent ha viaggiato tra i 76 e i 77 dollari al barile – la cifra più bassa del 2022. Non succedeva da fine 2021, ossia da prima che la Russia invadesse l’Ucraina e moltiplicasse l’incertezza su un mercato già provato dagli sbalzi della pandemia e dalla conversione alle rinnovabili. Dopo i picchi di marzo e giugno, quando l’indice ha sfondato i 120 dollari al barile, il prezzo delha seguito un trend ribassista. Il declino del barile si conferma talel’entrata in vigore del tetto al prezzo del petrolio russo e la decisione dell’Opec+ (il cartello di produttori che include anche la Russia) di tagliare la produzione. Nel giro di poche ore, i problemi lungo la catena di approvvigionamento si sono materializzati sotto forma di una coda di petroliere ...

