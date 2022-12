Calcio | Mondiali 2022 | Didier Deschamps | “Inghilterra squadra di qualità | Mbappé saprà essere decisivo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Iniziano oggi i quarti di finale deididi Qatar. Uno degli scontri più attesi è senza dubbio quello che domani vedrà impegnate due delle nazionali più quotate dell’intera manifestazione, ovvero i Campioni in carica della Francia e l’. Alla vigilia del match, come riportato da ANSA, il Commissario tecnico francese,ha parlato in conferenza stampa, tessendo le lodi del suo giocatore più rappresentativo: “Kylianha questa capacità disempre in grado di fare la differenza”. “Anche nell’ultima partita, dove non era al massimo della forma rispetto alle prime due, è stato comunque– ha proseguito – Kylian rimane sempre Kylian, con questa capacità di ...