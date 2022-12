Bastoni | «Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Alessandro, difensore dell’Inter, si è raccontato al Corriere dello Sport parlando della stagione Alessandro, difensore dell’Inter, si è raccontato al Corriere dello Sport parlando della stagione. Le sue dichiarazioni: MONDIALE – «Fino al prossimo Mondiale sarà difficile dimenticare quanto successo. Dobbiamo resettare e riprovarci tra quattro anni. La botta è stata grande. Favorita? Ho sempre avuto una grande passione per Messi e l’Argentina e sarei felice anche per Lautaro». INTER – «Dopo Udine ci siamo aggrappati a noi stessi, a un gruppo che è forte e solido. Soltanto uniti saremmo riusciti a uscire dal momento negativo. Episodio di Udine? Una reazione sbagliata ed è nata dal nervosismo che avevo addosso. Napoli? Partita importante. In caso di risultato negativo sarebbe un duro colpo e diventerebbe complicato recuperare. Il nostro ...

