TGCOM

1 CANCRO Con i tuoi occhi dolci e languidi riuscirai a far breccia nel cuore di qualcuno che ti desidera da tempo. 2 PESCI Sei molto sensuale e seducente. Puoi ottenere tutto quello che desideri da ...1 ARIETE Non è facile resistere al tuo ardore e saprai rendere il tuo partner felice e soddisfatto in ogni momento. 2 TORO Qualcuno è rimasto folgorato dalla tua bellezza e dai tuoi baci intensi e ... Astro Sexy Parade, i Segni più felici in amore nel weekend Among the most contentious articles are those that criminalise sex outside marriage with a punishment of up to one year in jail.The new code, which will apply to Indonesians and foreigners alike, will also prohibit cohabitation between unmarried couples.