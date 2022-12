Adani | «Van Gaal un genio | calcio migliore grazie a lui»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Leleesulta Louis Vandopo il pareggio dell’Olanda nel finale dei tempi regolamentari contro l’Argentina La doppietta di Weghorst ha portato Olanda-Argentina ai supplementari, proprio nel momento in cui i sudamericani erano pronti a festeggiare. Lele, nello stacco tra il secondo tempo e il primo dei supplementari ha quindi voluto elogiare il tecnico degli Orange Van: «Vanun, ilè diventato un giocoanchea lui». L'articolo proviene daNews 24.

