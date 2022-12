(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’ha chiesto agli Stati Uniti munizioni a grappolo, che sono vietate in più di 100 paesi ma che la Russia continua a usare con devastanti effetti in. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che il rischio che Mosca utilizzi armi nucleari nel conflitto inè diminuito grazie alle pressioni internazionali sulla Russia. Il Centro nazionale di resistenza dell’esercito ucraino ha fatto sapere che le autorità di occupazione russe stanno dimettendo con la forza i pazienti civili dagli ospedali nella parte occupata della regione di Lugansk, anche se non hanno ancora terminato le cure.

Il Sole 24 ORE

... di cui 340 sono rimasti uccisi nelle24 ore. 2022 - 12 - 08 11:32:15 Cremlino ammette ...europea ha proposto mercoledì un nono pacchetto di sanzioni alla Russia per la sua invasione dell'...Leindicazioni dei dati da voi raccolti sembrano lasciar presagire un periodo difficile per ... ancora prima che scoppiasse il conflitto in, all'aumento dei costi dell'energia. Ricordo ... Ucraina ultime notizie. Cavi gelati e danni alla rete, estesi blackout in Ucraina