Spopolamento nei piccoli comuni | l’eccezione italiana è Brumano | cresciuto del 25%

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022). Enrico Corba, 46 anni, la definisce “una scelta di vita”. Nel settembre 2021 ha lasciato l’hinterland milanese per trasferirsi a, 120 anime in Valle Imagna. Una scelta condivisa con la moglie, Sofia, di vent’anni più giovane, per crescere le loro tre bambine: Amira, la più grande, ha 6 anni. Poi ci sono Maryam, 5 anni, e Ramia, 2 appena. “Cercavamo un posto tranquillo”, dice Enrico, che aha passato buona parte delle vacanze da ragazzo. “Mia figlia va a scuola in pullman da sola, prima non l’avrei nemmeno lasciata andare a buttare la spazzatura. Come papà – racconta – sentivo il dovere di far crescere le mie bimbe in un posto diverso. Non stanno sotto una campana, sono liberissime ma in un contesto secondo me più sano”. E poco importa se per lavoro (è agente di commercio) deve fare ogni giorni avanti e indietro ...