LIVE Biathlon | Sprint femminile Hochfilzen 2022 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi giù dal podio Herrmann per la vittoria! Sorpresa Lampic

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI14.54: Magnusson si inserisce all’ottavo posto alle spalle dial traguardo 14.53: Brava Passler! Non sbaglia al secondo poligono ed è 26ma con una serie velocissima 14.52: Una splendidaè quinta a 35? dacon tre errori. Ha inflitto 27? a Elvira Oeberg, tanto per dire… 14.51: Hauser perde qualcosa nel finale ed è settima alle spalle di14.50: Knotten è quarta dopo due poligoni con lo zero 14.49:è quinta al km. 6.6! Incredibile! 14.48: Magnusson non sbaglia in piedi ed è quinta dopo due poligoni 14.46:al traguardo è prima con 18? di vantaggio 14.45: Due su ...

C'è grande attesa per questa gara in casa azzurra dopo gli ottimi risultati delle gare di Kontiolahti con due podi per Lisa Vittozzi e un podio per Dorothea Wierer. Fra le donne in attività che hanno ...14.51: Il quarto posto permette a Lisa Vittozzi di difendere il pettorale giallo e dunque a Hochfilzen sarà lei la capoclassifica della generale da giovedì 14.49: Tre gare individuali a Kontiolahti e ...