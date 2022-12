Lazio | Immobile re pure del digitale | token a ruba in poche ore

ROMA - Esordio boom per Cironel mondo dei token. Il bomber della, due giorni fa, ha lanciato la sua moneta digitale su Starcks. In poche ore tutti gli 1,7 milioni di token disponibili sono andati esauriti. La ...In un evento trasmesso in diretta esclusiva da Sportitalia, Ciro, il capitano dellae capocannoniere della Serie A, ha lanciato il suo Star Player Token su Starcks, la prima piattaforma italiana che consente di acquistare i scambiare i Token dei ...ROMA - Esordio boom per Ciro Immobile nel mondo dei token. Il bomber della Lazio, due giorni fa, ha lanciato la sua moneta digitale su Starcks. In poche ore tutti gli 1,7 milioni di token disponibili ...Ciro Immobile da gennaio sarà l’arma in più a disposizione di Maurizio Sarri: questo l’obiettivo prefissato dall’attaccante Maurizio Sarri può sorridere pensando al rientro di Ciro Immobile. A partire ...