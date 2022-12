In Francia preservativi gratis ai giovani dal 1 gennaio | l’annuncio di Macron | chi ne avrà diritto

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 dicembre 2022)gratuiti nelle farmacie dellaa partire dal 2023. È questo il nuovo provvedimento annunciato dal presidente francese Emmanuelin occasione di un ciclo del cosiddetto Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr), consacrato alla salute deia Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers. La misura in vigore dal primodel prossimo anno sarà indirizzata aicon un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. «In farmacia il preservativo sarà gratuito per chi ha 18/25 anni. Comincerà dal primo», ha detto l’inquilino dell’Eliseo, definendo – infine – la proposta come «una piccola rivoluzione nella prevenzione». A inizio settembre del 2021 il ministro della Salute francese Olivier Véran aveva annunciato la contraccezione ormonale ...