F1 | Toto Wolff contro Mattia Binotto | “È rimasto team principal più a lungo di quanto pensassi Non verrà in Mercedes”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tranon c’è mai stato grande amore, per usare un eufemismo. Il direttore esecutivo della, ieri, sul podcast ufficiale della F1, si è espresso proprio riguardo all’exdella Ferrari. Le sue parole: “Èdella Ferrari più adimi aspettassi. E no, nonin”. E prosegue: “Era chiaro da sempre che fosse sotto una pressione tremenda. Se seidella Ferrari,è meglio che tu abbia un buon accordo di uscita. Ora, probabilmente, si è arrivati a una decisione inevitabile, ma ha resistito più di...

contro Binotto Di certo un po' di ruggine c'è. Il team principal della Mercedes ha parlato al podcast ufficiale della F1 senza mandarle a dire: "Mattia Binotto è rimasto team principal della Ferrari più a lungo di quanto mi aspettassi. E no, non verrà in Mercedes". A dirlo è, attuale team principal della Mercedes, che ha parlato così al podcast ufficiale della Formula Uno. "Era chiaro da sempre che Binotto fosse sotto una pressione tremenda - ha proseguito