Cittadella-Bari 0-3 | il tabellino

Convincente vittoria in Veneto per il. Con un gol nel primo tempo, altri due nella ripresa, i pugliesi hanno superato ilnella partita valida per la sedicesima giornata del campionato di calcio di serie B. In classifica il ...I risultati della giornata Ternana - Cagliari 1 - 0 Parma - Benevento 0 - 10 - 3 Cosenza - Brescia 1 - 1 Genoa - Sudtirol 2 - 0 Modena - Venezia 2 - 2 Perugia - Spal 0 - 0 Reggina -...Cittadella - Bari highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie B. I pugliesi trionfano con il risultato di 3-0 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...