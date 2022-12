Amici 20 | Martina Miliddi sbarca in un noto programma Rai | cosa farà

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Per, ex allieva di balli latino americani ad20 (dove faceva parte del team guidato da Lorella Cuccarini, che ha sempre creduto in lei e nel suo talento di ballerina), èta in Rai. Dopo aver ballato la scorsa estate sul palco di Battiti Live, il festival estivo della canzone in onda su Italia 1, laha ottenuto un ruolo di tutto rispetto in uno dei programmi più attesi e seguiti della Rai. Da20 allo show di Fiorello su Rai 2: prosegue la carriera di successo di, infatti, è entrata nel corpo di ballo del “nuovo” show di Rosario Fiorello, ” VivaRai2?, che ha esordito con grande successo lo scorso 5 dicembre e che va in onda tutte le mattine dal ...