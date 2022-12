24 le denunce di Liliana Segre per le minacce on line. C'è anche Chef Rubio

La senatrice a vitaSegre ha sporto 24per minacce ricevute online "di carattere antisemita, natura diffamatoria, e contenenti auguri di morte". Tra queste c'è anche il nome di Chef Rubio. La reduce della ...Ieri la senatrice a vitaSegre ha presentato alla caserma dei carabinieri di Milano 24per minacce ricevute online. Assistita dall'avvocato Vincenzo Saponara, apprende l'ANSA, ha ...Ancora disavventure giudiziarie per Chef Rubio: questa volta Gabriele Rubini è stato denunciato dalla senatrice Liliana Segre con l'accusa di minacce online ...Liliana Segre ha denunciato nelle scorse ore 24 persone per le minacce di morte ricevute sul web e tra queste ci sarebbe anche Gabriele Rubini, alias Chef Rubio. Il 39enne, ex rugbista, è famoso per i ...