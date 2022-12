Vince anche l’Inter | 4-0 al Salisburgo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Oggi si giocava un’altra amichevole, quella deli nerazzurri tornano in campo in vista della partita proprio contro il Napoli.a Malta batte il4-0. Protagonista del match è Mkhitaryan, doppietta e assist per lui. In golAcerbi e il giovane Carboni. La Gazzetta si esalta: “Come se di mezzo non ci fossero state due settimane di vacanza, come se fosse ancora inizio novembre: la seconda Inter maltese, con davanti un avversario verose pieno zeppo di giovani, veleggia che è una bellezza.” Inzaghi per il test contro la squadra che in Champions ha giocato contro il Milan, schiera in campo la difesa e il centrocampo titolare. La novità è in attacco, con l’armeno a supporto di Dzeko. Nella ripresa fuori i titolari e dentro Gosens, Asllani, ...