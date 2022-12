Ultime Notizie Roma del 07-12-2022 ore 07 | 10

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 7 dicembre Buongiorno da Francesco vita in primo piano il Partito Democratico consolida la sua maggioranza al Senato con la vittoria nel ballottaggio in Giorgia dov’è di poco ha vinto il senatore uscente Raphael warnock con circa il 50,7% di voti aspetta il candidato repubblicano herschel Walker un vantaggio Democratico di 5149 al Senato significa che il partito non dovrà più negoziare accordi di condivisione del potere con i repubblicani ma soprattutto non dovrà più lasciare il ricattare dal proprio senatore della West Virginia John Mancin o da latte natalizie dell’Arizona cristinzi neanche lei supposizioni distanti da quelli dell’amministrazione biden il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato al vertice europeo Balcani che si è svolto a Tirana capitale dell’Albania credo che abbiamo una grande responsabilità nei ...

Il Sole 24 ORE

... presidente di Federalberghi Sanremo " ed è probabile che nelle prossime ore arriveranno prenotazioni, anche se la nevicata delleore non depone a nostro favore. Per quanto riguarda Sanremo ...Kiev continua ad attaccare obiettivi in Russia con i droni. Ieri sera sirene d'allarme nell'aeroporto militare già preso di mira nei giorni scorsi, a centinaia di km dal confine con l'Ucraina. Mosca ... Ucraina ultime notizie. Media: Mosca pensa a prezzo minimo per petrolio. Ungheria blocca aiuti Ue ... MILANO - Gli indizi erano già noti da tempo, diciamo da inizio settembre, ma nelle ultime ore è arrivato una timbro a “ufficializzare” il nome di Denzel Dumfries come uno dei big - o il big - della ...Il saluto dei colleghi con i mezzi schierati al suono delle sirene: «Questa divisa te la porti addosso per sempre» di Pino Nardella Jesi, 7 dicembre 2022 – Anche per il Vigile del Fuoco Gianluca Piers ...