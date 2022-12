Sessant’anni di cabine fototessera | ne arriva una anche in Gamec

... le 'macchinette' Dedem hanno immortalato le facce di tutti gli italiani per, raccontando per immagini, con oltre 7 milioni di foto stampate ogni anno e 3500fototessera in tutta ......per caso e si confessano di pisciare spesso nelle... che morì " appunto " di peritonite a diciannove, quasi un doppio ...che aveva sentito la musica klezmer per la prima volta a