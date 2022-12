Se deforesti non entri in Europa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella notte tra lunedì e martedì, il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo per vietare l’importazione nell’Unione di diversi prodotti, come cacao, caffè, soia, manzo o olio di palma, quando la loro produzione contribuisce alla deforestazione. La loro importazione sarà quindi vietata se questi prodotti provengono da terreni disboscati dopo il dicembre 2020, tenendo conto dei danni inflitti alle foreste, scrive Le Figaro. Le aziende importatrici dovranno quindi dimostrare la loro tracciabilità utilizzando i dati di geolocalizzazione delle colture, abbinati a foto satellitari per una maggiore garanzia. «Questa è una prima volta al mondo! È il caffè a colazione, il cioccolato che mangiamo, il carbone nei nostri barbecue, la carta nei nostri libri. È una scelta davvero radicale», ha detto il presidente della commissione per l’ambiente al ...