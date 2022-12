Ricotta di bufala campana Dop | via libera dall' Ue al nuovo disciplinare

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Labitalia) - Approvato in via definitiva ildi produzione delladiDop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del 29 novembre scorso, si è concluso l'iter di legge e sono entrate in vigore le modifiche al. Nascono così le versioni light e senza lattosio, due varianti che ora possono essere immesse sul mercato. “Abbiamo reso più moderna e al passo con le esigenze dei consumatori la nostradidop, che vive un momento di crescita significativo sia in termini di gradimento da parte delle famiglie sia come ingrediente di eccellenza della ristorazione e della pasticceria”, commenta soddisfatto Benito La Vecchia, presidente del Consorzio di ...

Agenzia ANSA

Approvato in via definitiva il nuovo disciplinare di produzione della Ricotta di Bufala Campana Dop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del 29 novembre scorso, si è concluso l'iter di legge e sono entrate in vigore le modifiche al disciplinare. Nascono così le