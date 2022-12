Pd | Bonaccini | ' assolutamente a vocazione maggioritaria'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - Laè un obiettivo? "sì, per un motivo. Non perché siamo auto sufficienti, il Pd da solo non le può vincere le elezioni. Ma con un grande Pd a, con una cultura di governo anche quando sta all'opposizione, si può costruire un nuovo centrosinistra di cui il Pd può essere perno". Lo ha detto Stefanoa Agorà.

