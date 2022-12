Minacce Meloni | Pagano | “Clima intollerabile | tutta la mia solidarietà al presidente”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) ROMA – “la miae un abbraccio alGiorgiae a sua figlia. La dialettica politica non può mai sconfinare nell’odio ed è necessario compiere ogni sforzo per arginare, anche culturalmente, un, tanto più grave quando colpisce minori”. Lo scrive in una nota ildella Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, on. Nazario. L'articolo L'Opinionista.