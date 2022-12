Inghilterra-Francia | Walker sfida a Mbappé | “So cosa devo fare”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La domanda più comune. La domanda sembra essere sempre la stessa: come lo fermo uno così? Un giocatore capace di strappi improvvisi, di sprazzi di immensa classe, pronto a tirarti fuori dal cilindro, da un momento all’altro, una giocata pronta a cambiare l’intera egemonia della partita. E anche il calciatore di proprietà del Manchester City Kylesarà stato a lungo tormentato, negli ultimi giorni, dalla medesima domanda, dato che nel quarto di finale del Mondiale 2022 si incontrerannoe all’ex Tottenham toccherà il compito più duro: fermare il n10 dei blues Kylian Mbappe. Un quarto di finale che si prospetta incandescente, in cui l’ex giocatore del Monaco è pronto a mettere in mostra tutta la sua classe. Ma come annunciato dallo stessonella conferenza stampa pre-match, Mbappe ...

