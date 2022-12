Formazioni ufficiali Ternana-Cagliari | Serie B 2022 2023

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ledi, match valido per la sedicesima giornata della. E’ sfida al Liberati tra due squadre in crisi nell’ultimo periodo: i padroni di casa non vincono da sei giornate così come i sardi, e per entrambe l’ultimo successo risale al 15 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 20.30. Queste le scelte dei due tecnici.: in aggiornamento: in aggiornamento SportFace.

Il Napoli ritorna in campo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Gli uomini di Spalletti sfideranno in un'amichevole l' Antalyaspor , allenata dall'ex centrocampista turco del Real,...Commenta per primo In campo quest'oggi anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronta in amichevole i boliviani dell'Always Read. Ecco le. Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Bianco, Maleh; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano. Always Ready: Roca, Medina, ...18:29 - La formazione ufficiale del Padova: PADOVA (4-3-3): Zanellati, Valentini, Monaco, Germano, Ceravolo, Radrezza, Gagliano, Cretella, Bifulco, Zanchi, Busellato. A ...UFFICIALE – Alle 18:45 il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo per un’amichevole contro l’Antalyaspor. Di seguito le formazioni ufficiali. Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Ostiga ...