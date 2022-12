Il Foglio

... è Giorgia, signora della canzone italiana che torna in gara al Festival a distanza di ventidue annisua ultima, quella del 2001 con 'Di sole e d'azzurro' (si classificò seconda).... reducecolonna sonora per il film 'Portrait of Queen', di Fabrizio Ferri, presentato alla Festa del cinema di Roma,come artista in cast in 'Souvenir d'Italie' di Giorgio ... Dalla partecipazione al problema “valori”. Timori dei candidati al congresso pd Successi di classe per Bellinzoni – Grossi e Russo – Ventoso Ottimi riscontri, per la New Racing for Genova, dalla partecipazione al 2° Pavia Rally Circuit, disputato sull’impianto permanente del moto ...“Con queste iniziative vogliamo allietare il periodo di Natale a tutte le cittadine e cittadini augurando loro di passarlo il più serenamente possibile” afferma il sindaco Esterino Montino ...