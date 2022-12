Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati | Resteremo amici

ROMA -sarà presente alla premiazione della FIA , in programma venerdì 9 dicembre a Bologna. Il monegasco della non è certo reduce dalla stagione che desiderava, ma sarà ugualmente premiato ..., il pilota della Ferrari , ha optato per questa seconda soluzione: ha agito in modo garbato e 'pulito', da vero gentiluomo se vogliamo. Ha annunciato la rottura con un post ...ROMA - Charles Leclerc sarà presente alla premiazione della FIA, in programma venerdì 9 dicembre a Bologna. Il monegasco della Ferrari non è certo reduce dalla stagione che desiderava, ma sarà ugualme ...Teste con vista sul 2023 per la Ferrari. Carlos Sainz è sceso in pista nella giornata di martedì 6 dicembre a Fiorano con la F1-75 per il primo di due giorni di test (il secondo tocca a Charles Lecler ...