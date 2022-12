Cessione quinto pensione Inps | come funziona e cosa cambia dal 2023

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione dell’ha adottato lo scorso 9 novembre il nuovo schema di convenzione riguardante la condi finanziamenti ai pensionati dell’Istituto da estinguersi dietro. Le Banche e gli Intermediari finanziari dovranno quindi presentare apposita istanza di adesione al convenzionamento, la cui validità interesserà il periodo 1° gennaio– 31 dicembre 2025.reso noto dall’con il Messaggio del 1° dicembre 2022 numero 4357, il testo della convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione che ha interessato le disposizioni in tema di:Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento (articolo 10); Trattenute sulla ...

Wall Street Italia

... nella quale si legge che lada parte di UniCredit consiste in due portafogli stock, con una prevalenza di credito al consumo edeldello stipendio, dal valore nominale ...Tra le forme di credito sempre più diffuse spicca sicuramente ladel, un prestito riservato ai dipendenti e ai pensionati, facile da ottenere, comodo da rimborsare e che si presta ... Prestiti e cessione del quinto: primi rialzi dei tassi I motivi per cui gli italiani richiedono un prestito sono i più disparati. C’è chi ha bisogno di comprarsi una nuova auto o chi ...Sono oltre 40 i miliardi di euro finanziati tra prestiti personali, finalizzati e non, linee di credito rateali e cessioni del quinto ...