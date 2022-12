Cerignola-Candela | incidente | auto contro albero | due morti In serata

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono due giovani inell’verificatosi sulla strada provinciale. Erano a bordo di un’che per cause da dettagliare si è ribaltata, finendo fuori strada e schiantandosiun. Accaduto in tarda. L'articolo, due In proviene da Noi Notizie..

FoggiaToday

C." Virgilio Salandra" di Troia; link per l'iscrizione https://forms.gle/VLzVGyjrKmEBnk7k7 Per l'AMBITO 5 ( Stornara, Carapelle, Orta Nova, Ordona, Stornarella, Ascoli S.,, ......55 49,71 BICCARI 15,33 42,25 52,39 BOVINO 10,95 38,99 52,56 CAGNANO VARANO 8,57 29,86 40,92...49 38,45 48,67 CELENZA VALFORTORE 8,94 43,48 56,25 CELLE DI SAN VITO 18,80 41,35 53,1511,... Tragedia sulla Cerignola-Candela: auto contro albero, due persone decedute Sono due giovani i morti nell’incidente verificatosi sulla strada provinciale Cerignola-Candela. Erano a bordo di un’auto che per cause da dettagliare si è ribaltata, finendo fuori strada e schiantand ...Drammatico incidente stradale sulla sp 95 Cerignola-Candela nella tarda serata del 6 dicembre. Un'auto con a bordo due ragazzi, per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita fuori strada, si è ri ...