‘Willow’ | Warwick Davis | «Più anziano | più maturo | più sexy» 

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dal 30 novembre su Disney+ è disponibile Willow, la nuova serie targata Lucasfilm e Imagine Entertainment, sequel del film cult del 1988. Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma – per soluzione di continuità – i fan della pellicola ritroverannonei panni di Willow Ufgood, mentre Ron Howard – dietro la macchina da presa 34 anni fa – torna come Executive Producer insieme a Samie Kim Falvey. Nella serie lo stregone Nelwyn torna, anni dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, per guidare un improbabile gruppo di eroi in una missione alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. E al di là di ogni immaginazione, per, era anche la possibilità di realizzare un sequel quasi 35 anni dopo il film. «Per anni se ne è parlato. – dice infatti l’attore in conferenza stampa – ...