Vetrine sfondate e automobili trascinate dalla forza dell'acqua, case e negozi allagati. È il risultato delle piogge torrenziali che lunedì 5 dicembre hanno colpito il sud del, in particolare l'Algarve e la città di Faro. Qui, nel capoluogo della regione, la Protezione civile ha registrato circa 90 emergenze sulle oltre 180 registrate in questo tratto della costa ...Incendi ine Spagna , uragani nei Caraibi , siccità in Europa , Cina e Stati Uniti , nonché temperature record in Pakistan , seguite da devastantiche hanno colpito più di 30 ... Portogallo: inondazioni in Algarve, case e negozi allagati - Europa È il risultato delle piogge torrenziali che lunedì 5 dicembre hanno colpito il sud del Portogallo, in particolare l'Algarve e la città di Faro. Qui, nel capoluogo della regione, la Protezione civile ...L’esondazione dei fiumi ha causato allagamenti di case. Esondano i fiumi: due morti e case allagate. Le forti piogge hanno provocato due morti e inondazioni nello stato di Santa Catarina in Brasile. I ...