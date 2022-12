Perché la partnership atlantica deve essere rafforzata Scrive Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 6 dicembre 2022) È ormai anziana la generazione che è cresciuta nell’aspirazione della costruzione della “”, basata su due pilastri – Stati Uniti ed Europa – che, con i loro valori e senso della libertà – confrontassero il sistema autoritario che l’Unione Sovietica cercava di esportare in Asia ed America Latina. Il momento forse più alto della “”, si è avuto, a mio avviso, con il Kennedy Round of Trade Negotiations, il grande negoziato commerciale della seconda metà degli anni Sessanta nell’ambito del Gatt (General Agreements on Tariffs and Trade), il precursore dell’Omc (Organizzazione Mondiale del Commercio) che diede un forte impulso alla liberalizzazione degli scambi commerciali tra i Paesi industriali ad economia di mercato, quindi segnatamente Stati Uniti ed Europa. Dagli anni Settanta ...