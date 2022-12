Pd | al via oggi consultazione pubblica e comitati

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Entra nel vivo la fase Costituente del Congresso Pd. Parte infatti dalarivolta a tutti i partecipanti (gli iscritti Pd e gli esterni che hanno aderito), sulla base di un documento (la 'Bussola') teso a facilitare la discussione. Si legge in una nota del Pd. Lapotrà avvenire in diversi modi. "Collettivamente: partecipando ad assemblee aperte, organizzate spontaneamente o promosse dal Pd e dai soggetti che prendono parte al percorso costituente a partire dal documento Bussola. Al termine di ciascuna assemblea i partecipanti potranno esprimersi votando una sintesi conclusiva (ovvero affidandola a chi coordina l'assemblea)". Oppure "individualmente, con la compilazione online del documento 'Bussola', che sarà inviato via mail a tutti gli aderenti al ...

RETESAI

... anche perdi quella controversia con il Manchester Utd che ha offerto verità complicate da ... da 18 anni una certezza che da sola ha portato in Portogallo la Coppa dell'Europeo e che, però, ...... inUmbra, in località Altomare. L'auto, in prossimità di una leggera curva, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. Intanto è previsto perl'esame ... Prende il via oggi il Festival Intenazionale delle migrazioni “dal Sud al Sud” Winter Edition San Nicola è arrivato, e con esso la partenza effettiva, come da tradizione, delle festività natalizie a Bari. Diversi gli eventi previsti per la giornata di oggi che vanno ...Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con le finali internazionali disputare all’IK center di Malta, dove si sono affrontati nella varie categorie le squadre della Sicilia, della Grecia e di Malta ...