Malore in diretta | il commentatore Nba ha un mancamento e perde conoscenza Il video choc

Sport Fanpage

Momenti di paura durante l'ultimo match degli Atlanta Hawks . Bob Rathbun , storico commentatore della squadra Nba , ha avuto undurante latv. Mentre era impegnato nell'analisi della partita insieme all'ex giocatore Dominique Wilkins, il giornalista ha cominciato a tremare e ha perso coscienza, costringendo la ...... attraverso un processo di diagnostica e conservazione eseguito in. In ogni mostra il ...- Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Era stata colta dain ... Telecronista colpito da malore in diretta: chi gli è accanto non se ne accorge e va avanti Momenti di paura durante l'ultimo match degli Atlanta Hawks. Bob Rathbun, storico commentatore della squadra Nba, ha avuto un malore durante la diretta tv. Mentre era ...In occasione di una diretta televisiva, uno dei telecronisti della NBA è stato colpito da malore. Immagini da brividi, con il suo collaboratore che non si è accorto di nulla.