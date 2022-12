Iran | “via la polizia morale Ma conti bancari congelati a chi non porta l’hijab” | deputato ultraconservatore anticipa i contenuti della riforma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alle parole del procuratore Mohammad Jafar Montazeri che avevano fatto ipotizzare la cancellazionecosiddettareligiosa e unalegge sugli obblighi in materia di abbigliamento femminile sono seguiti due giorni di silenzio. Dall’esecutivo guidato da Ebrahim Raisi non è arrivata alcuna conferma, anzi: gli organi d’informazione statali come la tv Al Alam hanno specificato come l’attenzione delle testate internazionali sulle sue affermazioni non sia altro che “un tentativo di far passare le dichiarazioni del procuratore come il segnale di un arretramentoRepubblica Islamica in materia di hijab e castità”. A rompere il silenzio non è un membro dell’esecutivo, ma un rappresentante dell’ala più conservatrice del Parlamentoiano, vicina al governo e alla ...