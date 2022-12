Gualtieri show da Fiorello | il sindaco canta “Termovalorizzatore” su Rai 2

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma – Un assolo di chitarra sulle note di “”, la canzone dei Romaskin, la band immaginaria cheha creato mettendo insiemeed ex sindaci di Roma, diventata uno dei tormentoni di “Viva Rai2”. Roberto, ospite della seconda puntata del programma mattutino di, ha confermato anche che Roma avrà uncome ce l’hanno tutte le città europee. Nell’incipit del programma i due hanno dato vita ad un altro momento musicale. Conalla chitarrahato “O mia bella Madunina”, un omaggio a Milano da mandare alBeppe Sala, Il quale in una video risposta ha assicurato che ricambierà con ‘Roma Capoccia’., ...

