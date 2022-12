GF Vip 7 | Belen Rodriguez “monitora” Antonino Spinalbese

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alfonso Signorini si è sempre detto convinto del fatto cheguardi il Grande Fratello Vip 7, anche quando la show-girl argentina in realtà era a lavoro oppure guardava Stefano De Martino su Rai 2. Stavolta, però, chi seguesu Instagram ha avuto la netta sensazione che la conduttrice de “Le Iene” segua davvero il GF Vip soprattutto per “re”e mostrarlo a Luna Marì, che non lo vede da tempo ormai. GF Vip 7,“sotto osservazione”? Il motivo è semplice: ieri sera, lunedì 5 dicembre 2022,ha messo alcune storie Instagram dove si mostrava a casa sua e i più attenti hanno notato che la televisione era sintetizzata su Canale 5, per la precisione su Striscia la Notizia che ...

ilmattino.it

A Le Iene non è passato inosservato lo scambio di battute e frecciatine traRodriguez e Teo Mammuccari. Unha commentato questo atteggiamento. TraRodriguez e Teo Mammuccari potrebbero esserci dei problemi, almeno questo è quanto si è intuito in queste ...Cosa succede in diretta Lache avrà la possibilità di rientrare nella casa è Ginevra ... L'ex diRodriguez (Antonino Spinalbese) ha intrecciato una relazione con l' influencer venezuelana (... Belen Rodriguez spia Antonino Spinalbese al Gf Vip: il dettaglio che la incastra Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Belen Rodriguez non perde di vista il suo ex Antonino Spinalbese. La showgirl pare che monitorerebbe con attenzione quello che fa il padre di sua figlia, Luna Marì, all'interno della ...