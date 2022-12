Fa retromarcia con il trattore e prende in pieno un motociclista

(Di martedì 6 dicembre 2022) E' successo in Cina. Per fortuna l'uomo si è fermato perché ha rischiato di schiacciare il malcapitato. 6 dicembre 2022

E' successo in Cina. Per fortuna l'uomo si è fermato perché ha rischiato di schiacciare il malcapitato. 6 dicembre 2022Dopo l'incontroLandini e lll'indomani di quelloBonomi,cui 'condividiamo la mancanza ... "Il Pd Si fa opposizione da solo" Meloni colleziona nemici, ma è pronta allasul Pos. ...Alle 7,45 circa di questa mattina, in contrada Betlemme a Brindisi, uno scuolabus Stp ha investito una donna residente poco distante, che è morta subito dopo ...La donna, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta dallo scuolabus durante una manovra in retromarcia in contrada Betlemme a Brindisi ...