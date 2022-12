Corte Suprema | vaccini e giornalisti

Leggi su butac

(Di martedì 6 dicembre 2022) C’è una notizia che circola da fine ottobre e che è stata cavalcata alla grande da testate contrarie all’obbligo vaccinale. La notizia la possiamo riassumere col titolo che le ha dato FoxNews, e che in tanti in Italia hanno ripreso da allora, senza fare alcuna verifica. New York Supreme Court reinstates all employees fired for being unvaccinated, orders backpay La stessa notizia, però, data da testate americane meno di parte negli stessi giorni, suonava un filo meno sensazionalistica. Così la CNN: New York State judge reinstates fired sanitation workers who did not comply with New York City’s vaccination mandate La sottolineatura è mia, perché è diverso parlare di un singolo giudice o della “”, e anche i fatti sono decisamente meno sensazionalistici di come sono stati riportati in Italia. Sì, perché come spiegava la CNN: Un giudice ...