Alessio Sakara | esce allo scoperto sulla donna della sua vita | la conosce chiunque grazie alla De Filippi

... basterà aspettare il prossimo anno per rivedere la giuria più divertente della televisione italiana di nuovo in azione insieme ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni eLa giuria molto probabilmente sarà confermata in blocco, salvo impegni dell'ultimo minuto di Sabrina Ferilli, mentre anche per i conduttori Belen Rodriguez,e Martin Castrogiovanni non ...Tu si que vales 2022: anticipazioni e ospiti de il meglio di... in onda stasera, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 21,25. Le info ...Stasera in tv, oggi 3 dicembre 2022, su Canale5 dalle 21,40 va in onda il meglio della stagione appena conclusasi di Tu si que vales . ormai ...